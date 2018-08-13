Полиция Одессы просит помочь опознать на видео предполагаемого убийцу

Коллаж РБК-Украина

Камера видеонаблюдения вблизи места преступления зафиксировала лицо мужчины

Полиция Одесской области обращается к украинцам с просьбой помочь опознать и разыскать мужчину, которого подозревают в причастности к убийству. Об этом говорится на официальном сайте пресс-службе полиции региона.

"Киевским отделом полиции в г. Одесса расследуется уголовное производство по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины по факту убийства местной жительницы 1965 г. р., тело которой было обнаружено 27 июля, на вул. Дача Ковалевского г. Одессе", - сказано в сообщении пресс-службы.

Скриншот из видео: Вероятный убийца

Правоохранители рассказали, что камера видеонаблюдения, которая была расположена рядом с местом происшествия, зафиксировала лицо мужчины, который может быть причастен к убийству.

"Обращаемся с просьбой: если вы узнаете человека, изображенного на видеозаписи, сообщите об этом в Киевский отдел полиции г. Одесса или по телефонам: (048) 766 89 98, (048) 766 90 34 (дежурная часть ОП), (097) 586 63 58, (048) 704 86 02 или 102", - просят полицейские Одессы.

Видео: Обращаемся с просьбой о опознании человека (youtube.com/ПоліціяОдещини)

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