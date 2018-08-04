Вбивство "Сармата": як поліції вдалося так швидко затримати всіх підозрюваних

Фото: Віталій Олешко (brd24.com)

Обчислити особи підозрюваних вдалося за допомогою радіоперехоплення телефонних переговорів

У Бердянську суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу усім підозрюваним, які брали участь у вбивстві українського активіста і ветерана АТО Віталія Олешко, відомого також під позивним "Сармат". Усі четверо підозрюваних були відправлені за грати, про це повідомляє ТСН. .

Незважаючи на те, що "Сармат" брав активну участь у розслідуванні діяльності деяких осіб з місцевої влади (крім цього, він неодноразово "отруював" їм життя й іншими способами), в поліції все ж схиляються до думки про те, що причиною вбивства стало зовсім не це, а підприємницька діяльність Віталія Олешко

Співробітники поліції розповіли про те, яким чином їм вдалося оперативно виявити і затримати всіх підозрюваних у вбивстві Як повідомляється, четвірку допоміг затримати радіоперехоплення – з цілого списку, в якому значилися десятки тисяч мобільних номерів, оперативникам вдалося виділити чотирьох, користувачів зв'язку, які негайно зникли з місця злочину і вже збиралися покинути курортне місто Бердянськ.

Відео: Бердянський суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу усім підозрюваним, які брали участь у вбивстві українського активіста (ru.tsn.ua)

Всю четвірку "вели" по сімферопольській трасі, а затримали на стаціонарному посту поліції в Василь'ївці.

Нагадаємо, нещодавно в Бердянську попрощалися з Віталієм Олешко. Також раніше з'явилися цікаві деталі про підозрюваних у вбивстві активіста. А ще у мережі з'явилося відео з солдатами ВСУ, які вбили свого товариша по службі.

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