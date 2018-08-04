Поліція прокоментувала резонансне побиття школярки групою підлітків

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Радник глави ГУ НПУ вважає, що за ознаками злочину неповнолітні будуть покарані за хуліганство

31 липня в Одесі між покинутим дитячим садком та 69-ю школою однокласники неповнолітньої дівчинки побили її й викрали особисті речі. По цій справі батьки постраждалої звернулися в поліцію. Радник глави ГУ НПУ в Одеській області Руслан Форостяк розповів у соціальній мережі Facebook про плани на відкриття кримінального злочину.

"Що стосується резонансного відео, на якому група школярів, демонструючи ганебну поведінку б'ють однокласницю. Вирішується питання про відкриття попереднього розслідування та внесення обставин цієї події в ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України — хуліганство групою осіб. Особи школярів на цей момент вже встановлені, ведеться слідство, фігуранти, в діях яких містяться ознаки злочину, будуть притягнуті до відповідальності ", — пише Форостяк.

Також Руслан Форостяк заявив, що відповідальність за скоєне в рівній мірі лежить як на батьках, так і на вчителях, проте відповідати доведеться все ж батькам.

"Окремо, я б особисто хотів звернути увагу на належну оцінку з боку департаменту освіти якості виховання школярів навчальним закладом, це професійна відповідальність директора, класного керівника, на мою думку. Тому що батьки батьками, і вони понесуть відповідальність, а крім того також треба звернути увагу школі на ці прояви", — вважає радник глави ГУ НПУ Одеси.

Він також пояснив, що школа має безпосереднє відношення до правопорушення: належне виховання дітей, молоді, крім батьків — обов'язок суспільства та держави, освітніх установ.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ruslan.forostyak

Також співробітник поліції закликав не поширювати фейковую інформацію про правопорушників та персональні дані неповнолітніх із закликами до помсти і насильства.

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Відео: (video.rbc.ua)