Поліція вимагає зразки ДНК Роналду у зв'язку зі справою про згвалтування

Колаж РБК-Україна

Адвокати футболіста стверджують, що все було за згодою

33-річна екс-дівчина Кріштіану Роналду Жасмін Леннард раніше пообіцяла допомогти звинуватити футболіста у зґвалтуванні моделі Кетрін Майорга. У зв'язку з чим поліція Лас-Вегаса вже направила запит про надання зразків ДНК спортсмена, повідомляє інформаційний портал Newsweek.

У поліції повідомили: "Поліцейське управління робить з метою отримання зразків ДНК у даному випадку ті ж дії, що і в будь-якому іншому випадку насильницьких дій сексуального характеру. Ми можемо підтвердити, що офіційний запит був направлений італійській владі".

Наголошується, що адвокати спортсмена підтвердили інформацію про відправку запиту. Разом з тим вони підкреслили, що Роналду, як і раніше стверджує, те, що сталося у 2009 році в Лас-Вегасі було за взаємною згодою, тому не дивно, що будуть матися зразки ДНК.

Нагадаємо, що Жасмін Леннард стверджує, що Роналду - фанат контролю. Дівчина каже, що у неї багато історій, схожих на історію Кетрін Майорги. Також Жасмін каже, що Роналду зізнавався в тому, що у нього серйозні проблеми з психічним здоров'ям.

Ми писали, що нещодавно кращі футболісти світу незвично привітали фанатів з Різдвом. Португальський професійний футболіст Кріштіану Роналду і не менш відомий аргентинський футболіст Ліонель Мессі привітали своїх шанувальників зі святом.

А також про те, що Роналду подарував Олександру Ярославському на день народження футболку з дарчим написом.

До речі, Роналду покликав свою дівчину під вінець. Обраниця спортсмена, 24-річна іспанська модель, відповіла згодою.