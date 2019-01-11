Полиция требует образцы ДНК Роналду в связи с делом об изнасиловании

Коллаж РБК-Украина

Адвокаты футболиста утверждают, что все было по обоюдному согласию

33-летняя экс-девушка Криштиану Роналду Жасмин Леннард ранее пообещала помочь обвинить футболиста в изнасиловании модели Кэтрин Майорга. В связи с этим полиция Лас-Вегаса уже направила запрос о предоставлении образцов ДНК спортсмена, сообщает информационный портал Newsweek.

В полиции сообщили: "Полицейское управление предпринимает с целью получения образцов ДНК в данном случае те же шаги, что и в любом другом случае насильственных действий сексуального характера. Мы можем подтвердить, что официальный запрос был направлен итальянским властям".

Отмечается, что адвокаты спортсмена подтвердили информацию об отправке запроса. Вместе с тем они подчеркнули, что Роналду по прежнему утверждает, что произошедшее в 2009 году в Лас-Вегасе было по обоюдному согласию, поэтому неудивительно, что будут иметься образцы ДНК.

Напомним, что Жасмин Леннард утверждает, что Роналду фанат контроля. Девушка говорит, что у нее много историй, похожих на историю Кэтрин Майорги. Также Жасмин говорит, что Роналду признавался ей в том, что у него серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Мы писали, что недавно лучшие футболисты мира необычно поздравили фанатов с Рождеством. Португальский профессиональный футболист Криштиану Роналду и не менее известный аргентинский футболист Лионель Месси поздравили своих поклонников с праздником.

А также о том, что Роналду подарил Александру Ярославскому на день рождения футболку с дарственной надписью.

Кстати, Роналду позвал свою девушку под венец. Избранница спортсмена, 24-летняя испанская модель, ответила согласием.