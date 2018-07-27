У Польщі українка народила дитину на заводі і намагалася її вбити

Фото: twitter.com/WHO_Europe

Дитину вдалося врятувати

У Польщі під Любліном 36-річна жінка родом з України народила дитину і намагалася її вбити. Це сталося на одному з підприємств по переробці овочів і фруктів. Про інцидент повідомляє "Польське радіо".

Це сталося у середу, 25 липня, ввечері в гміні Мілеюв. Жінка відійшла від конвеєра і пішла в туалет. Вона довго не поверталася і на її пошуки вирушила сестра. Незабаром вона знайшла родичку в крові у вбиральні, а інші співробітниці виявили в пластиковій ємності дитину.

Дівчинка не показувала ознак життя спочатку, але через мить розплющила очі і почала дихати. Дитину відвезли в лікарню, розташовану в Свиднику, що недалеко від Любліна.

Прокурор Петро Сітарський з окружної прокуратури в Любліні повідомив, що дівчинку вдалося врятувати.

Незабаром прокурор і судовий психіатр визначать термін, коли можна буде провести допит над 36-річною жінкою.

"Попередня правова кваліфікація, прийнята районним прокурором, – це спроба вбивства. Тим не менш, маючи на увазі обставини, в яких це сталося, а саме під час пологів, можливо під впливом того, як вони протікали, з медичної точки зору тут можуть мати місце різні явища, що свідчать про стан неосудності породіллі. Це потребує оцінки судового експерта. Також прокурор повинен мати на увазі обставину привілейованого типу вбивства", - сказав Сітарський.

Нагадаємо, у Херсоні 5-річна дівчинка втекла з дитячого саду, який знаходиться у мікрорайоні ХБК і сама пройшла пішки 5 кілометрів, поки не дійшла додому.

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