В Польше украинка родила ребенка на заводе и пыталась его убить

Фото: twitter.com/WHO_Europe

Ребенка удалось спасти

В Польше под Люблином 36-летняя женщина родом из Украины родила ребенка и пыталась его убить. Это произошло на одном из предприятий по переработке овощей и фруктов. Об инциденте сообщает "Польское радио".

Это произошло в среду, 25 июля, вечером в гмине Милеюв. Женщина отошла от конвейера и ушла в туалет. Она долго не возвращалась и на ее поиски отправилась сестра. Вскоре она нашла родственницу в крови в уборной, а другие сотрудницы обнаружили в пластиковой емкости ребенка.

Девочка не показывала признаков жизни изначально, но спустя мгновение открыла глаза и начала дышать. Ребенка отвезли в больницу, расположенную в Свиднике, что недалеко от Люблина.

Прокурор Петр Ситарский из окружной прокураторы в Люблине сообщил, что девочку удалось спасти.

В скором времени прокурор и судебный психиатр определят срок, когда можно будет провести допрос над 36-летней женщиной.

"Предыдущая правовая квалификация, принятая районным прокурором, – это попытка убийства. Тем не менее, имея в виду обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы. Это потребует оценки судебного эксперта. Также прокурор должен иметь в виду обстоятельство привилегированного типа убийства", - сказал Ситарский.

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