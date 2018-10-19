Популярний естрадний співак Росії був госпіталізований

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В'ячеслав Добринін перебуває у лікарні

Відомий естрадний співак, автор пісні "Не сип мені сіль на рану" В'ячеслав Добринін був госпіталізований. Про це повідомив директор артиста, передають російські ЗМІ.

Сергій Карпов, який є директором широко відомого артиста, повідомив, що радянський і російський композитор, естрадний співак В'ячеслав Добринін на даний момент знаходиться у лікарні. Причину не вказано.

Нагадаємо, що Добринін є автором близько 1000 пісень. Народний артист Російської Федерації і триразовий володар Національної російської премії "Овація", лауреат премії імені Ісаака Дунаєвського і премії "Золотий грамофон", лауреат 15 телевізійних фестивалів "Пісня року".

Також неодноразово ставав лауреатом багатьох популярних всесоюзних та міжнародних конкурсів і фестивалів ("Юрмала", "Ялта", "Братиславська ліра", "Золотий Орфей", "Зелена Гура"). 27 вересня 1998 року на "Площі зірок у ГЦКЗ "Росія" заклали іменну плиту В'ячеслава Добриніна.

Раніше був екстрено госпіталізований відомий радянський актор Армен Джигарханян.

Ми писали, що знаменитий хворий на рак російський актор госпіталізований.

А також про те, що російського актора з "Містечка" Юрія Стоянова госпіталізували. Він розповів про те, чому він потрапив до лікарів і як себе почуває на даний момент.

Відео: РБК-Україна