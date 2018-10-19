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Популярный эстрадный певец России был госпитализирован

STYLERЖизнь    19.10.2018 - 13:25
Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Вячеслав Добрынин находится в больнице

Известный эстрадный певец, автор песни "Не сыпь мне соль на рану" Вячеслав Добрынин был госпитализирован. Об этом сообщил директор артиста, передают российские СМИ.

Сергей Карпов, который является директором широко известного артиста, сообщил, что советский и российский композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин на данный момент находится в больнице. Причина не указана.

Популярный эстрадный певец России был госпитализирован

Напомним, что Добрынин является автором около 1000 песен. Народный артист Российской Федерации и трёхкратный обладатель Национальной российской премии "Овация", лауреат премии имени Исаака Дунаевского и премии "Золотой граммофон", лауреат 15 телевизионных фестивалей "Песня года".

Популярный эстрадный певец России был госпитализирован

Также неоднократно становился лауреатом многих популярных всесоюзных и международных конкурсов и фестивалей ("Юрмала", "Ялта", "Братиславская лира", "Золотой Орфей", "Зелена Гура"). 27 сентября 1998 года на "Площади звёзд" у ГЦКЗ "Россия" заложили именную плиту Вячеслава Добрынина.

Ранее был экстренно госпитализирован известный советский актер Армен Джигарханян.

Мы писали, что знаменитый больной раком российский актер госпитализирован.

А также о том, что российского актера из "Городка" Юрия Стоянова госпитализировали. Он рассказал о том, почему он попал к врачам и как себя чувствует на данный момент.

Видео: РБК-Украина

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