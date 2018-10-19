Популярный эстрадный певец России был госпитализирован

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Вячеслав Добрынин находится в больнице

Известный эстрадный певец, автор песни "Не сыпь мне соль на рану" Вячеслав Добрынин был госпитализирован. Об этом сообщил директор артиста, передают российские СМИ.

Сергей Карпов, который является директором широко известного артиста, сообщил, что советский и российский композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин на данный момент находится в больнице. Причина не указана.

Напомним, что Добрынин является автором около 1000 песен. Народный артист Российской Федерации и трёхкратный обладатель Национальной российской премии "Овация", лауреат премии имени Исаака Дунаевского и премии "Золотой граммофон", лауреат 15 телевизионных фестивалей "Песня года".

Также неоднократно становился лауреатом многих популярных всесоюзных и международных конкурсов и фестивалей ("Юрмала", "Ялта", "Братиславская лира", "Золотой Орфей", "Зелена Гура"). 27 сентября 1998 года на "Площади звёзд" у ГЦКЗ "Россия" заложили именную плиту Вячеслава Добрынина.

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Видео: РБК-Украина