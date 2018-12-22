Потепління до +8 градусів: синоптики дали прогноз погоди на неділю

Дощ зі снігом буде йти майже у всіх областях України
У неділю, 23 грудня, за даними українського гідрометеорологічного центру у всіх областях України очікується випадання дощу зі снігом. У всіх областях буде рівень тепла зі знаком плюс. У південних регіонах — до +8 градусів. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Дощ або дощ зі снігом очікується у всіх областях України. У західних, північних, східних і центральних областях очікується в середньому від 0 до +3 градусів. Тільки в Полтавській області очікується температура від -1 до +1 градуса. В інших регіонах знаків "мінус" не очікується.
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Найтепліше буде в південних регіонах. У Сімферопольській області температура досягне +8 градусів. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях +4...+7 градусів.
При цьому в Закарпатській і Івано-Франківській областях посилиться сніголавинна ситуація.
Фото: (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, що раніше провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило повідомив, що за попередніми даними погодні умови на новорічні свята не погіршаться.
"Швидше за все, новорічна ніч буде морозною, це за попередніми даними, а вдень буде триматися слабкий мороз. Тенденція буде зберігатися", – сказав він.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво.
Відео: РБК-Україна