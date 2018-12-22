Потепління до +8 градусів: синоптики дали прогноз погоди на неділю

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Дощ зі снігом буде йти майже у всіх областях України

У неділю, 23 грудня, за даними українського гідрометеорологічного центру у всіх областях України очікується випадання дощу зі снігом. У всіх областях буде рівень тепла зі знаком плюс. У південних регіонах — до +8 градусів. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Дощ або дощ зі снігом очікується у всіх областях України. У західних, північних, східних і центральних областях очікується в середньому від 0 до +3 градусів. Тільки в Полтавській області очікується температура від -1 до +1 градуса. В інших регіонах знаків "мінус" не очікується.

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Найтепліше буде в південних регіонах. У Сімферопольській області температура досягне +8 градусів. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях +4...+7 градусів.

При цьому в Закарпатській і Івано-Франківській областях посилиться сніголавинна ситуація.

Фото: (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило повідомив, що за попередніми даними погодні умови на новорічні свята не погіршаться.

"Швидше за все, новорічна ніч буде морозною, це за попередніми даними, а вдень буде триматися слабкий мороз. Тенденція буде зберігатися", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво.

Відео: РБК-Україна