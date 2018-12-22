Потепление до +8 градусов: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Дождь со снегом будет идти почти во всех областях Украины

В воскресенье, 23 декабря, по данным украинского гидрометеорологического центра во всех областях Украины ожидается выпадение дождя со снегом. Во всех областях будет уровень тепла со знаком плюс. В южных регионах — до +8 градусов. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Дождь или дождь со снегом ожидается во всех областях Украины. В западных, северных, восточных и центральных областях ожидается в среднем от 0 до +3 градусов. Только в Полтавской области ожидается температура от -1 до +1 градуса. В остальных регионах знаков "минус" не ожидается.

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Теплее всего будет в южных регионах. В Симферопольской области температура достигнет +8 градусов. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях +4…+7 градусов.

При этом в Закарпатской и Ивано-Франковской областях усугубится снеголавинная ситуация.

Фото: (meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло сообщил, что по предварительным данным погодные условия на новогодние праздники не ухудшатся.

"Скорее всего, новогодняя ночь будет морозной, это по предварительным данным, а днем будет держаться слабый мороз. Тенденция будет сохраняться", – сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество.

Видео: РБК-Украина