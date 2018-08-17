"Правила мови спрощуються": пропагандисти Кремля жорстко зганьбилися (фото)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Інцидент стався в прямому ефірі

На центральному пропагандистському телеканалі Кремля жорстко осоромилися через незнання російської мови. Про це повідомляють "Факти".

Так, під час сюжету про загиблого письменника Едуарда Успенського, на екран вивели напис "Дякуємо за дество!", замість "Спасибо за детство!". Цей конфуз практично відразу підхопили користувачі мережі.

"Ну, нарешті-то, складні правила російської мови спрощуються", - сказав Микола Аврамович.

Фото: скріншот ганьби (fakty.ua)

Нагадаємо, легендарний дитячий письменник Едуард Успенський, на творах якого виросло не одне покоління дітей, помер увечері 14 серпня у власному будинку в селі Пучково, під Москвою. Поруч з письменником до останніх хвилин знаходилася дружина Елеонора Філіна, з якою він прожив 18 років. У зв'язку з цим ми вирішили нагадати читачам, як жив чоловік за кілька днів до трагедії.

Уточнимо, раніше ми повідомили про те, що Едуард Успенський помер.

Також, ми нещодавно писали про те, що помер актор з серіалу "Каменська".

Як розпізнати ознаки серцевого нападу і надати першу допомогу (video.rbc.ua)