"Правила языка упрощаются": пропагандисты Кремля жестко опозорились (фото)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Инцидент произошел в прямом эфире

На центральном пропагандистском телеканале Кремля жестко опозорились из-за незнания русского языка. Об этом сообщают "Факты".

Так, во время сюжета о погибшем писателе Эдуарде Успенском, на экран вывели надпись "Спасибо за дество!", вместо "Спасибо за детство". Этот конфуз практически сразу подхватили пользователи сети.

"Ну, наконец-то, сложные правила русского языка упрощаются", - сказал Николай Аврамович.

Фото: скриншот позора (fakty.ua)

Напомним, легендарный детский писатель Эдуард Успенский, на произведениях которого выросло не одно поколение детей, скончался вечером 14 августа в собственном доме в селе Пучково, под Москвой. Рядом с писателем до последних минут находилась жена Элеонора Филина, с которой он прожил 18 лет. В связи с этим, мы решили напомнить читателям, как жил мужчина за несколько дней до трагедии.

Уточним, ранее мы сообщили о том, что Эдуард Успенский умер.

Также, мы недавно писали о том, что скончался актер из сериала "Каменская".

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