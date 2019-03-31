Православна церква України почала діяти за кордоном (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

ПЦУ отримала храм в Словенії для богослужінь

Православна церква України почала діяти в Словенії. 31 березня відбулася літургія у храмі святого Урха. Богослужіння провели український і словенський священики - протоієрей В.Кучірка та Алеш Томашевич, повідомили в українському посольстві в цій країні у Facebook.

Також в мережі були опубліковані відповідні світлини.

Першу літургію святого Василія Великого відвідали посол Михайло Бродович зі своєю дружиною, а також співробітники посольства та представники української громади у Словенії.

Фото: у Словенії почала діяти церква ПЦУ (facebook.com/UKRinSLO)

У дипломатичному представництві подякували архієпископу монсеньйору Станіславу Зорі, у якого є повноваження глави словенської церкви. Саме він надав можливість проводити богослужіння в цьому храмі.

Фото: храм святого Урха в Словенії (facebook.com/UKRinSLO)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють радість від такої події.

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