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Православна церква України почала діяти за кордоном (фото)

STYLERЖиття    31.03.2019 - 23:11
Православна церква України почала діяти за кордоном (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

ПЦУ отримала храм в Словенії для богослужінь

Православна церква України почала діяти в Словенії. 31 березня відбулася літургія у храмі святого Урха. Богослужіння провели український і словенський священики - протоієрей В.Кучірка та Алеш Томашевич, повідомили в українському посольстві в цій країні у Facebook.

Також в мережі були опубліковані відповідні світлини.

Першу літургію святого Василія Великого відвідали посол Михайло Бродович зі своєю дружиною, а також співробітники посольства та представники української громади у Словенії.

 

Фото: у Словенії почала діяти церква ПЦУ (facebook.com/UKRinSLO)

У дипломатичному представництві подякували архієпископу монсеньйору Станіславу Зорі, у якого є повноваження глави словенської церкви. Саме він надав можливість проводити богослужіння в цьому храмі.

Православна церква України почала діяти за кордоном (фото)

Фото: храм святого Урха в Словенії (facebook.com/UKRinSLO)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють радість від такої події.

Як повідомлялося раніше, нещодавно перехід в ПЦУ в селі Небеж під Житомиром, який став 500-м по рахунку, пройшов зі скандалом.

Раніше ми писали про те, що 27 квітня - крайній термін, коли УПЦ МП має перейменуватися на РПЦ в Україні. Вчений розповів, що буде, якщо вона відмовиться змінити назву.

Нагадаємо, що нещодавно в Нікополі почали будівництво каплиці ПЦУ, яка стане першою для Єдиної помісної православної церкви в цьому місті.

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