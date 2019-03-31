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Православная церковь Украины начала действовать за рубежом (фото)

STYLERЖизнь    31.03.2019 - 23:11
Православная церковь Украины начала действовать за рубежом (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

ПЦУ получила храм в Словении для богослужений

Православная церковь Украины начала действовать в Словении. 31 марта состоялась литургия в храме святого Урха. Богослужение провели украинский и словенский священники - протоиерей В.Кучирка и Алеш Томашевич, сообщили в украинском посольстве в этой стране в Facebook.

Также в сети были опубликованы соответствующие фотографии.

Первую литургию святого Василия Великого посетили посол Михаил Бродович со своей супругой, а также сотрудники посольства и представители украинской общины в Словении.

 

Фото: в Словении начала действовать церковь ПЦУ (facebook.com/UKRinSLO)

В дипломатическом представительстве поблагодарили архиепископа монсеньера Станислава Зорю, у которого есть полномочия главы словенской церкви. Именно он предоставил возможность проводить богослужения в этом храме.

Православная церковь Украины начала действовать за рубежом (фото)

Фото: храм святого Урха в Словении (facebook.com/UKRinSLO)

В комментариях к сообщению пользователи сети выражают радость от такого события.

Как сообщалось ранее, недавно переход в ПЦУ в селе Небеж под Житомиром, который стал 500-м по счету, прошел со скандалом. 

Ранее мы писали о том, что 27 апреля - крайний срок, когда УПЦ МП должна переименоваться на РПЦ в Украине. Ученый рассказал, что будет, если она откажется сменить название.

Напомним, что недавно в Никополе начали строительство часовни ПЦУ, которая станет первой для Единой поместной православной церкви в этом городе. 

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