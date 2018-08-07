Прикидався безногим: на Закарпатті викрили шахрая (відео)

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Обман жебрака розкрили місцеві жителі

У місті Берегово Закарпатської області помітили чергового шахрая, який прикидається людиною, у якої немає ніг. Аферист випрошував милостиню біля одного з ринків міста, на вулиці Івана Франка. Він сидів в інвалідному візку. Про інцидент повідомили у місцевому виданні mukachevo.net.

Недобросовісного жебрака викрили місцеві жителі. Літній чоловік в інвалідному візку нібито без ніг просив гроші. Коли він курив сигарету, люди силою зняли ковдру, якою чоловік прикривав нібито відсутність кінцівок. Виявилося, що ноги у нього є, більш того, він може ходити. Афериста на візку зняли на камеру.

Відео: Шахрай випрошував гроші під виглядом людини з інвалідністю (YouTube/Mukachevo Net)

Раніше у Києві шахраї обдурили пенсіонера. Чоловік "відкупив" онука від в'язниці.

Також в мережі розповіли про нову схему шахраїв. До жінки підійшов дитина зі словами: "віддайте мій телефон", після чого до схеми приєдналися двоє дорослих.

До речі, юрист розповів, як не стати жертвою аферистів при оренді житла в інтернеті.

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