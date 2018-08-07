Прикидывался безногим: на Закарпатье разоблачили мошенника (видео)

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Обман попрошайки раскрыли местные жители

В городе Берегово Закарпатской области заметили очередного мошенника, который притворяется человеком, у которого нет ног. Аферист выпрашивал милостыню возле одного из рынков города, на улице Ивана Франко. Он сидел в инвалидной коляске. Об инциденте сообщило местное издание mukachevo.net.

Недобросовестного попрошайку разоблачили местные жители. Пожилой мужчина на инвалидной коляске якобы без ног просил деньги. Когда он курил сигарету, люди силой сняли одеяло, которым мужчина прикрывал якобы отсутствие конечностей. Оказалось, что ноги у него есть, более того, он может ходить. Афериста на коляске сняли на камеру.

Видео: Мошенник выпрашивал деньги под видом человека с инвалидностью (YouTube/Mukachevo Net)

Ранее в Киеве мошенники обманули пенсионера. Мужчина "откупил" внука от тюрьмы.

Также в сети рассказали о новой схеме мошенников. К женщине подошел ребенок со словами: "отдайте мой телефон", после чего к схеме присоединились двое взрослых.

Кстати, юрист рассказал, как не стать жертвой аферистов при аренде жилья в интернете.

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