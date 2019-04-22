Прикривав побратимів: в зоні ООС загинув український військовий

У ніч з 21 на 22 квітня в районі населеного пункту Новозванівка Донецької області загинув навідник-оператор Олександр Цапенко. Про це повідомили в командуванні операції Об'єднаних сил України.

Олександру Цапенко був всього 21 рік. Під час руху ворожої піхоти до смуги забезпечення в районі населеного пункту Новозванівка, Олександр Цапенко перебував на взводном опорному пункті і вчасно помітив переміщення противника. Він відкрив вогонь по ворогу і прикрив своїх товаришів.

"Разом з товаришами Олександр відкрив вогонь по ворогу, змусивши його до відступу. Прикриваючи відхід піхоти, противник почав обстріл наших позицій з мінометів калібру 82 мм. Одна з мінометних мін вибухнула поблизу позиції Олександра, завдавши йому поранення, не сумісні з життям", - повідомили в штабі ООС.

За виявлену відвагу Олександра Цапенко представлять до нагороди посмертно. Ще один український боєць був поранений. Його госпіталізували і життю на даний момент нічого не загрожує.

У зоні ООС загинув солдат Олександр Цапенко (facebook.com/pressjfo.news)

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