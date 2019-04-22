Прикрывал товарищей: в зоне ООС погиб украинский военный

В ночь с 21 на 22 апреля в районе населенного пункта Новозвановка Донецкой области погиб наводчик-оператор Александр Цапенко. Об этом сообщили в командовании операции Объединенных сил Украины.

Александру Цапенко был всего 21 год. Во время движения вражеской пехоты к полосе обеспечения в районе населенного пункта Новозвановка, Александр Цапенко находился на взводном опорном пункте и вовремя заметил перемещение противника. Он открыл огонь по врагу и прикрыл своих товарищей.

"Вместе с товарищами Александр открыл огонь по врагу, вынудив его к отступлению. Прикрывая отход пехоты, противник начал обстрел наших позиций из минометов калибра 82 мм. Одна из минометных мин взорвалась вблизи позиции Александра, причинив ему ранения, не совместимые с жизнью", сообщили в штабе ООС.

За проявленную отвагу Александра Цапенко представят к награде – посмертно. Еще один украинский боец был ранен. Его госпитализировали и жизни на данный момент ничего не угрожает.

В зоне ООС погиб солдат Александр Цапенко (facebook.com/pressjfo.news)

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