Приклад для всіх: вчинок патрульного захопив українців

Патрульний, який врятував життя чоловіку, став героєм соціальних мереж
В Ужгороді патрульний Тимур Курак, який врятував життя чоловіку, став героєм соціальних мереж. Про вчинок інспектора роти тактико-оперативного реагування розповів начальник Управління патрульної поліції в Закарпатській області Юрій Марценишин на своїй сторінці у Facebook.
Як говорить сам "коп", ідучи транспортним мостом у справах, перебуваючи на вихідному, він помітив, що у річці пливе тіло людини, ймовірно, без ознак життя.
"Я йшов по мосту, побачив у річці тіло й зрозумів, що діяти потрібно негайно", - сказав Тимур.
Не гаючи ні хвилини часу, патрульний кинувся у воду й витяг постраждалого на берег. На щастя, чоловік дихав. Тимур усвідомлював, що важлива кожна секунда, адже людина, яка лежить перед ним, має явні ознаки переохолодження. Він надав чоловікові необхідну домедичну допомогу й поклав у стабільне бокове положення.
Тимур Курак (фото: facebook.com/Marctsenyshyn)
Цю картину побачив один з перехожих. Йому поліцейський сказав негайно викликати поліцію та швидку. Згодом швидка шпиталізувала постраждалого до міської лікарні.
"Пишаємося тобою, колего, та дякуємо, що пам'ятаєш про свій обов'язок за будь-яких обставин!" - написав Марценишин.
Вчинок патрульного захопив і багатьох українців, які горді тим, що живуть з Тимуром в одній країні.
Раніше ми писали про те, що в Києві "копи" врятували життя жінці. Відео героїчного вчинку вразило українців.