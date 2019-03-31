В Києві "копи" врятували життя жінці: відео героїчного вчинку

Поліцейські врятували жінку з води в Києві (колаж РБК-Україна)

Поліцейським вдалося витягти жінку і "відкачати" її

Поліцейські врятували жінку, яка ледь не потонула в київському озері Тельбін. НП сталася в житловому масиві Березняки 31 березня. Відео героїчного порятунку опублікувало МВС України.

Близько сьомої ранку екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення, що в озері Тельбін перебуває жінка.

Коли поліцейські прибули на виклик, вони побачили, що на березі лежать особисті речі жінки. А потопельниця борсається в холодній воді в кількох метрах від берега.

"Часу на роздуми не було: патрульний Олександр Шевченко негайно кинувся до неї в воду, тим часом вона перестала подавати ознаки життя", - йдеться в повідомленні.

Завдяки професійним та швидким діям патрульного Олександра Шевченка та його напарника Сергія Бурмаки жінку вдалося витягнути з води. Патрульні негайно надали потерпілій допомогу, після чого вона відкашляла воду та почала дихати.

Наразі потерпіла перебуває під наглядом лікарів.

Поліцейські врятували жінку з води в Києві (відео: facebook.com/mvs.gov.ua/)

Користувачі мережі подякували хлопцям-героям:

"Дякуємо патрульним. Тільки що вона там робила, топилася чи що?"

"Дякуємо таким хлопцям! Це дійсно нова поліція! Здоров`я Вам";

"Круто звичайно, добре що одяг швидко знімається у патрульних".

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