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В Києві "копи" врятували життя жінці: відео героїчного вчинку

STYLERПодії    31.03.2019 - 16:03
В Києві "копи" врятували життя жінці: відео героїчного вчинку
Поліцейські врятували жінку з води в Києві (колаж РБК-Україна)

Поліцейським вдалося витягти жінку і "відкачати" її

Поліцейські врятували жінку, яка ледь не потонула в київському озері Тельбін. НП сталася в житловому масиві Березняки 31 березня. Відео героїчного порятунку опублікувало МВС України.

Близько сьомої ранку екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення, що в озері Тельбін перебуває жінка.

Коли поліцейські прибули на виклик, вони побачили, що на березі лежать особисті речі жінки. А потопельниця борсається в холодній воді в кількох метрах від берега.

"Часу на роздуми не було: патрульний Олександр Шевченко негайно кинувся до неї в воду, тим часом вона перестала подавати ознаки життя", - йдеться в повідомленні.

Завдяки професійним та швидким діям патрульного Олександра Шевченка та його напарника Сергія Бурмаки жінку вдалося витягнути з води. Патрульні негайно надали потерпілій  допомогу, після чого вона відкашляла воду та почала дихати. 

Наразі потерпіла перебуває під наглядом лікарів.

Поліцейські врятували жінку з води в Києві (відео: facebook.com/mvs.gov.ua/)

Користувачі мережі подякували хлопцям-героям:

  • "Дякуємо патрульним. Тільки що вона там робила, топилася чи що?"
  • "Дякуємо таким хлопцям! Це дійсно нова поліція! Здоров`я Вам";
  • "Круто звичайно, добре що одяг швидко знімається у патрульних".

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