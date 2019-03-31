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В Киеве "копы" спасли жизнь женщине: видео героического поступка

STYLERПроисшествия    31.03.2019 - 16:03
В Киеве "копы" спасли жизнь женщине: видео героического поступка
Полицейские спасли женщину из воды в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Полицейским удалось извлечь женщину и "откачать" ее

Полицейские спасли женщину, которая едва не утонула в киевском озере Тельбин. ЧП произошло в жилом массиве Березняки 31 марта. Видео героического спасения опубликовало МВД Украины.

Около семи утра экипаж патрульной полиции получил сообщение, что в озере Тельбин находится женщина.

Когда полицейские прибыли на вызов, они увидели, что на берегу лежат личные вещи женщины. А утопающая барахтается в холодной воде в нескольких метрах от берега.

"Времени на размышления не было: патрульный Александр Шевченко немедленно бросился к ней в воду, тем временем она перестала подавать признаки жизни", - говорится в сообщении.

Благодаря профессиональным и быстрым действиям патрульного Александра Шевченко и его напарника Сергея Бурмаки женщину удалось вытащить из воды. Полицейские немедленно оказали пострадавшей помощь, после чего она откашляла воду и начала дышать.

В настоящее время потерпевшая находится под наблюдением врачей.

Полицейские спасли женщину из воды в Киеве (видео: facebook.com/mvs.gov.ua/)

Пользователи сети поблагодарили ребятам-героям:

  • "Спасибо патрульным. Только что она там делала, топилась, что ли?"
  • "Спасибо таким ребятам! Это действительно новая полиция! Здоровья Вам";
  • Круто конечно, хорошо что одежда быстро снимается у патрульных".

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