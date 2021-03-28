ПриватБанк двічі списав гроші з рахунка: клієнт хоче добитися справедливості

ПриватБанк потрапив в скандал. Річ у тім, що клієнт фінустанови скаржиться на подвійне списання коштів, яке відбулося у магазині та в аптеці, коли він розраховувався своєю карткою.

Про це клієнт Привату розповів у скарзі на сайті " Мінфін ".

"Вчора залишав відгук унаслідок подвійного списання коштів при розрахунку карткою в магазині та в аптеці 23 березня. Сьогодні Приват розглянув одну з двох заявок по АТБ-маркет № 1470590. Дива не сталося - відмовили в поверненні коштів", - розповів клієнт.

За його словами, по карті пройшло два списання 252,7 гривні. Перший раз гроші списалися о 10:13, а другий раз точно такеж списання відбулося в 00:00. Така ж ситуація сталася в аптеці. О 10:52 з карти списалася сума за покупку у 209,8 гривні. При цьому в 00:00 з картки зняли таку ж суму.

Він також підкреслив, що у чеку з терміналу о 10:13 вказані реквізити його старої карти, а у чеку з терміналу в 00:00 реквізити нової карти.

"Код авторизації в чеку о 10:13 та в 00.00 один і той же. Приват це не дивує, вони на своєму - подвійного списання немає. Цікаво, як реквізити нової карти, яка була отримана о 12:00 і ніколи в магазині не використовувалася, опинилася в чеку магазину в 00.00? ",- йдеться в повідомленні.

У банку заявили, що розглянуть цей інцидент і дадуть відповідь автору скарги в особистому повідомленні.

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