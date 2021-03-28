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ПриватБанк дважды списал деньги со счета: клиент хочет добиться справедливости

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 22:43
ПриватБанк дважды списал деньги со счета: клиент хочет добиться справедливости Фото: ПриватБанк два раз списал средства со счета клиента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

ПриватБанк попал в скандал. Дело в том, что клиент финучреждения жалуется на двойное списание средств, которое произошло в магазине и аптеке, когда он рассчитывался своей картой.

Об этом клиент Привата рассказал в жалобе на сайте "Минфин".

"Вчера оставлял отзыв по причине двойного списания средств при расчете картой в магазине и аптеке 23 марта. Сегодня Приват рассмотрел одну из двух заявок по АТБ-маркет № 1470590. Чуда не произошло - отказали в возврате средств", - рассказал клиент.

По его словам, по карте прошло два списания в 252,7 гривны. Первый раз деньги списались в 10:13, а второй раз точно также же списание произошло в 00:00. Такая же ситуация произошла в аптеке. В 10:52 с карты списалась сумма за покупку в 209,8 гривен. При этом в 00:00 с карты сняли такую же сумму.

Он также подчеркнул, что в чеке с терминала в 10:13 указаны реквизиты его старой карты, а в чеке с терминала в 00:00 реквизиты новой карты.

"Код авторизации в чеке в 10:13 и в 00.00 один и тот же. Приват это не удивляет, они на своем - двойного списания нет. Интересно, как реквизиты новой карты, которая была получена в 12:00 и никогда в магазине не использовалась, оказалась в чеке магазина в 00.00? ",- говорится в сообщении.

В банке заявили, что рассмотрят этот инцидент и ответят автору жалобы в личном сообщении.

ПриватБанк дважды списал деньги со счета: клиент хочет добиться справедливости

Скриншот

Напомним, ПриватБанк заявил о новых правилах пополнения карточек и текущих счетов.

Ранее ПриватБанк сделал заявление о работе во время нового локдауна в Киеве.

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