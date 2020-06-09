Ці продукти можуть продовжити молодість: доступні кожному українцю

Деякі харчові продукти здатні не тільки позитивно впливати на роботу людського організму, але і мають дійсно чарівні властивості.

В перелік суперфудів входять ягоди, овочі, напої та інші продукти. Про користь деяких з них розповіла фітнес-дієтолог і нутриціолог Анна Єлькіна в Instagram.

Лохина

Ця диво-ягода володіє властивістю покращувати роботу мозку, підтримувати здорову мікробіоту кишечника, знижувати підвищений холестерин, стимулювати обмінні процеси. В лохині містяться антиоксиданти, що є профілактикою онкохвороб.

Лохина (фото: pixabay.com)

Броколі

Дієтолог каже, що овоч також допоможе залишатися у відмінній фізичній формі, властивій молодому організму. Споживання броколі допоможе з детоксом, наситить організм найважливішими мінералами, такі, як кальцій, калій, фосфор, магній. У раціоні броколі багато не буває - овоч слід вживати не рідше 3-4 разів на тиждень.

Зелений чай

Відсуне старіння і якісний зелений чай, впевнена дієтолог. Напій треба вживати кожен день до одного літра. Чай допоможе забезпечити організм антиоксидантами і знизити ризик інсульту.

Жирна риба

Молодість організму ефективно продовжує жирна риба, багата омега-3 жирними кислотами: сьомга, тунець, оселедець, скумбрія. Жирні кислоти здатні пригнічувати запальні реакції, що допомагає запобігти розвитку раку, хвороб серцево-судинної системи.

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