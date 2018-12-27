Розірвалося колесо: у Вінниці тролейбус покалічив пасажирів (фото)

Колаж РБК-Україна

Три людини госпіталізовані

27 грудня, близько 10:00 ранку, у Вінниці на вулиці Соборній у тролейбуса розірвало колесо. Жителі міста почули, як пролунав вибух. Про це повідомляє інформаційний портал Винниця.info.

НП у вінницькому тролейбусі сталася неподалік від будівлі міської ради. На місце події оперативно прибули машини швидкої допомоги. З салону громадського транспорту забрали жінку і двох чоловіків. Пасажири отримали травми.

Фото: (vinnitsa.info)

Повідомляється, що в тролейбусі розірвалося внутрішнє колесо. Через це в салоні відірвалася кришка люка і впала на ноги пасажирам, що призвело до травм. У лікарню госпіталізували одну людину.

Фото: (vinnitsa.info)

У Вінницькій транспортній компанії ситуацію не коментують. Подробиці та обставини події з'ясує слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що у поїзді на пенсіонерку впала полку з пасажиром. В результаті НП постраждала 58-річна жителька Миргорода Надія Полякова, яка отримала роздроблення тазу.

Як повідомлялося, в грудні на станції Вишгородської жителі Києва близько години прочекали електропоїзд. По закінченню 50 хвилин прибув склад поїзда з чотирма вагонами в аварійному стані.

Також ми писали про те, що в листопаді пасажири поїзда Херсон-Запоріжжя потрапили в лікарню - діти скаржилися на першіння в горлі і утруднене дихання.

Відео: РБК-Україна