Разорвалось колесо: винницкий троллейбус покалечил пассажиров (фото)

Коллаж РБК-Украина

Трое людей госпитализированы

27 декабря, около 10:00 утра, в Виннице на улице Соборной у троллейбуса разорвалось колесо. Жители города услышали, как прогремел взрыв. Об этом сообщает информационный портал Винниця.info.

ЧП в винницком троллейбусе произошло неподалеку от здания городского совета. На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи. Из салона общественного транспорта забрали женщину и двух мужчин. Пасажиры получили травмы.

Фото: (vinnitsa.info)

Сообщается, что в троллейбусе лопнуло внутреннее колесо. Из-за этого в салоне оторвалась крышка люка и упала на ноги пассажирам, что привело к травмам. В больницу госпитализировали одного человека.

Фото: (vinnitsa.info)

В Винницкой транспортной компании ситуацию не комментируют. Подробности и обстоятельства происшествия выяснит следственно-оперативная группа.

Напомним, что в поезде на пенсионерку свалилась полка с пассажиром. В результате ЧП пострадала 58-летняя жительница Миргорода Надежда Полякова, которая получила раздробление таза

Как сообщалось, в декабре на станции Вышгородской жители Киева около часа прождали электропоезд. По истечению 50 минут прибыл состав электропоезда с четырьмя вагонами в аварийном состоянии.

Также мы писали о том, что в ноябре пассажиры поезда Херсон-Запорожье попали в больницу - дети жаловались на першение в горле и затрудненное дыхание.

Видео: РБК-Украина