Просять нічого не писати: нардеп Мосійчук розповів про винуватця смертельного ДТП в Києві

Фото: Ігор Мосійчук (facebook.com/igor.mosijcuk)

Нардеп пообіцяв домогтися справедливості

Український народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що друзі і знайомі винуватця смертельного ДТП в Києві, просять його не втручатися і не повідомляти подробиці трагедії. Про це нардеп написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що його день почався з численних дзвінків від людей, які якимось чином пов'язані з водієм Hummer, який вночі скоїв смертельний наїзд на дитину.

"Ранок почався з десятків телефонних дзвінків з проханням нічого не писати про нічнt смертельне ДТП під час якого колишній боксер, а нині - директор, власник та інвестор фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження на Hummer смерть збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході. Дзвонять і пишуть, пишуть і дзвонять, тому що одні з вбивцею в один спортзал ходять, інші якийсь спільний бізнес мають, треті просто добре знайомі, і всі просять не втручатися, не писати і дати можливість правоохоронцям і суду визначити хто винен у цьому ДТП", - написав Мосійчук.

Він розповів, що крім друзів і знайомих водія, йому дзвонили і його колеги, народні депутати України з тим же проханням.

"Дійшло до того, що з цього приводу навіть подзвонили декілька колег, народних депутатів. Вони правда підкреслили, що вбивця повинен відповісти за законом, але теж просили не писати нічого про цей випадок", - зазначив нардеп і поскаржився, що його звинувачують у піарі.

"Ще дзвонять, а деякі пишуть, що я займаюся піаром на крові. Головна мета всіх друзів вбивці, щоб про цей злочин менше писали і показували, менше було розголосу, адже тоді в рази легше відмазати вбивцю", - повідомив Мосійчук.

Народний депутат зазначив, що так як він сам є батьком двох неповнолітніх дітей, він хоче зупинити вбивць за кермом і тому зобов'язується контролювати розслідування над винуватцем ДТП.

"Дорогі друзі, у мене своїх двоє неповнолітніх дітей, і у мене під опікою дочка мого загиблого охоронця, які ходять по вулицях нашого Києва і їх теж може вбити п'яне або обколотое бидло за кермом! Я хочу зупинити вбивць за кермом, і я це зроблю! Зроблю заради безпечного майбутнього українських дітей! Крім цього, я працюю першим заступником голови комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і парламентський контроль за розслідуванням резонансних злочинів ніхто не відміняв! Я зобов'язуюсь контролювати розслідування та суд над цим вбивцею до винесення судом справедливого вироку!", - резюмував народний депутат

Скріншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Нагадаємо, випливли цікаві подробиці з життя винуватця ДТП на Hummer.

Відео: РБК-Україна