Просят ничего не писать: нардеп Мосийчук рассказал о виновнике смертельного ДТП в Киеве

Фото: Игорь Мосийчук (facebook.com/igor.mosijcuk)

Нардеп пообещал добиться справедливости

Украинский народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что друзья и знакомые виновника смертельного ДТП в Киеве, просят его не вмешиваться и не сообщать подробности трагедии. Об этом нардеп написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что его день начался с многочисленных звонков от людей, которые каким-то образом связаны с водителем Hummer, который ночью совершил смертельный наезд на ребенка.

"Утро началось с десятков телефонных звонков с просьбой ничего не писать о ночной смертельное ДТП во время которого бывший боксер, а ныне - директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения на Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Звонят и пишут, пишут и звонят, потому что одни с убийцой в один спортзал ходят, другие какой-то бизнес совместный имеют, третьи просто хорошо знакомы, и все просят не вмешиваться, ни писать и дать возможность правоохранителям и суду определить кто виноват в этом ДТП", - написал Мосийчук.

Он рассказал, что кроме друзей и знакомых водителя, ему звонили и его коллеги, народные депутаты Украины с той же просьбой.

"Дошло до того, что по этому поводу даже позвонили несколько коллег, народных депутатов. Они правда подчеркнули, что убийца должен ответить по закону, но тоже просили не писать ничего об этом случае", - отметил нардеп и пожаловался, что его обвиняют в пиаре.

"Еще звонят, а некоторые пишут, что я занимаюсь пиаром на крови. Главная цель всех друзей убийцы, чтобы об этом преступлении меньше писали и показывали, меньше было огласки, ведь тогда в разы легче отмазать убийцу", - сообщил Мосийчук.

Народный депутат отметил, что так как он сам является отцом двух несовершеннолетних детей, он хочет остановить убийц за рулем и поэтому обязуется контролировать расследование над виновником ДТП.

"Дорогие друзья, у меня своих двое несовершеннолетних детей, и у меня под опекой дочь моего погибшего охранника, которые ходят по улицам нашего Киева и их тоже может убить пьяное или обколотое быдло за рулем! Я хочу остановить убийц за рулем, и я это сделаю! Сделаю ради безопасного будущего украинских детей! Кроме этого, я работаю первым заместителем председателя комитета ВРУ по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности и парламентский контроль за расследованием резонансных преступлений никто не отменял! Я обязуюсь контролировать расследование и суд над этим убийцей до вынесения судом справедливого приговора!", - резюмировал народный депутат.

Скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Напомним, всплыли интересные подробности из жизни виновника ДТП на Hummer.

Видео: РБК-Украина