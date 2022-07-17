Психолог пояснила, чому подобається дивитися на знищення окупантів: чи нормально це

Чому ми отримуємо задоволення від фото вбитих окупантів

Як пояснила Валентина Паробій у коментарі для "Української правди", природою в кожному виді живих істот закладено не вбивати собі подібних.

Єдиний виняток - самозахист. Відповідно, щоб заблокувати природний механізм, потрібно дегуманізувати іншу особину.

"Зараз цивільні бачать все переважно очима військових. Психіка не знає, стосується це вас чи ні. Вона готує вас до того, що ви будете воювати", - пояснює психотерапевт.

Тобто, психіка робить своєрідний тренінг, щоб людина могла дивитися на страждання і мертві тіла. Вона створює таку експозицію, щоб це не викликало відрази, страху або опору.

Фото: збитий російський літак (t me ressentiment channel)

За словами Вікторії Паробій, якщо такий стан замінює медитацію або ж ви відчуваєте, що так відновлюєтеся, то це нормально.

Людина може так задовольняти жагу помсти та думати про перевагу українського народу над армією Росії.

Чи корисно дивитися на такі кадри

Психотерапевт пропонує запитати себе: чи не забирає перегляд такого контенту час на спілкування, турботу про себе і своє тіло, якусь активність, господарство, сім'ю, спорт і так далі?

Якщо час на все інше залишається, то нехай це стане guilty pleasure - ганебне задоволення.

Якщо ж ви проводите за переглядом такого контенту багато часу і це стає постійним заняттям, то потрібно допомогти психіці відірватися від такої реальності.

Фото: знищена російська військова техніка (t me ressentiment_channel)

Як відвернути себе від такого шок-контенту

Терапією може стати повернення почуття контролю хоча б у чомусь. Почніть планувати свій день і активність, робіть маленькі завдання, які мають значення.

Також дуже важливо скоротити час на перегляд соціальних мереж. Спробуйте залишити кілька ревалентних інформаційних видань. Коли ви вирішили, що у вас є час вранці, в обід і ввечері - ви зайшли та почитали новини.

Якщо є така можливість - додайте фізичні навантаження та активність. Це може бути прибирання, робота в саду і городі, навантаження чого-небудь.

Найгірше - це злитися і продовжувати читати страшні історії, дивитися моторошні фото і продовжувати перебувати в напівзамерзлому стані.