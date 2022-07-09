Психолог розповіла, як відпочивати, щоб не втомлюватись ще більше

Зокрема, коли робочий тиждень залишається позаду, то нарешті у багатьох людей з'являється можливість відпочити. Але далеко не завжди вдається відновити своє самопочуття після втоми.

Однак, коли ж це не відбувається, то рівень стресу наростає, а організму стає складно підтримувати себе у такому стані довгий час, тому погіршується здоров'я.

Як правильно відпочивати

За словами викладачки кафедри психології та психотерапії УКУ Анастасії Широкої, це погано, коли наприкінці дня не вдається розслабитися та зосередити увагу на поточних справах. В результаті наступний робочий день людина починає втомленою.

Фахівець каже, що люди, які залишаються без відпочинку, скаржаться на втому, психологічний дистрес та серцево-судинні проблеми.

Дослідження показали, що активності, на які людина витрачає мало зусиль, майже або зовсім не впливають на процес відновлення: після них люди далеко не завжди відчувають, що відпочили та готові до роботи.

Однак, рід занять у вільний час не є принциповим, він має допомагати повністю відірватися від роботи, сприяти саморозвитку та повертати відчуття контролю над власним часом.

Експерт розповідає, що можна доволі легко перевірити себе, чи вдається вам повноцінно відпочивати. Для цього потрібно дати відповідь на такі 4 питання:

У вільний час я забуваю про роботу?

У вільний час у мене є нагода відпочити?

У вільний час я розширюю свої горизонти?

Я сам керую своїм часом?

Якщо ви відповіли на всі запитання ствердно, то ви чудово вмієте відновлювати свої ресурси. Якщо ж є негативні відповіді, то потрібно змінюватись.

Психолог розповідає, що активності, як-от прослуховування музики, прогулянки на природі та тепла ванна, прямо пов’язані з показниками задоволення життям та обернено - зі скаргами на здоров’я, виснаженням та проблемами зі сном.

Також медитація або молитви наприкінці дня знімають втому та позитивно впливають на сон. А саме нічний відпочинок є важливим для відновлення та продуктивності.

Окрім того, спорт та хобі також можуть допомогти відновитися, вони, сприяють саморозвитку та мають багато супутніх переваг для здоров’я.

Анастасія Широка додала, що інтенсивні вправи дозволяють відволіктися від думок.