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"Путін винен?": український прапор на вокзалі Олександрії обурив мережу

STYLERЖиття    09.01.2019 - 13:40
"Путін винен?": український прапор на вокзалі Олександрії обурив мережу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обшарпаний біколор - перше, що бачать пасажири на вокзалі Олександрії

Стан прапора України над будівлею залізничного вокзалу Олександрії обурив користувачів соціальних мереж. Фотографії, на яких видно обшарпаний синьо-жовтий стяг, опублікувала Оксана Тороп на своїй Facebook-сторінці.

"Приїжджаєте ви отак на залізничний вокзал в місто Олександрія, що на Кіровоградщині, а там зустрічає обшарпаний прапор України. Прямо на площі перед вокзалом, прямо в центрі міста. І всі проходять повз, і нікому ніякого діла. Скільки він там такий висить - не знаю. Сфоткали прямо перед Новим роком, ага..." - написала жінка.

&quot;Путін винен?&quot;: український прапор на вокзалі Олександрії обурив мережу

Прапор України в Олександрії (фото: facebook.com/torop.oksana)

&quot;Путін винен?&quot;: український прапор на вокзалі Олександрії обурив мережу

Прапор України в Олександрії (фото: facebook.com/torop.oksana)

При цьому місцева влада звинувачує у всьому "Укрзалізницю".

"Я розумію, що у всіх бідах моя вина. Але в даному випадку це зона відповідальності залізниці. І якщо ви вважаєте себе патріотом, то, побачивши таке ставлення до державної символіки, просто зайдіть на ЖД-вокзал і зробіть зауваження. Ось так буде простіше, ефективніше і буде справді проявом патріотизму", - звернувся до жінки міський голова Олександрії Степан Цапюк.

Юзери активно коментують знімки і іронізують, що у тому, що державний прапор перебуває у такому неохайному стані, винен Путін.

&quot;Путін винен?&quot;: український прапор на вокзалі Олександрії обурив мережу

Скриншот

&quot;Путін винен?&quot;: український прапор на вокзалі Олександрії обурив мережу

Скриншот

&quot;Путін винен?&quot;: український прапор на вокзалі Олександрії обурив мережу

Скриншот

Також користувачі мережі говорять, що у такому стані багато прапорів. У тому числі - на Європейській площі у столиці.

"В тому і біда. Українцям начхати на національні символи. Не всі знають гімн. Нехтують гербом і прапором. Чекають подачок і обслуговування. Втрачають ідентичність. Споживають, мімікрують і асимілюються. Наша біда не економіка, не популізм, не політиканство. Це все наслідки. Наша біда - рагулізм, байдужість і відсутність національної самосвідомості", - впевнений Сергій Мельничук.

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