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"Путин виноват?": украинский флаг на вокзале Александрии возмутил сеть

STYLERЖизнь    09.01.2019 - 13:40
"Путин виноват?": украинский флаг на вокзале Александрии возмутил сеть
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обшарпанный биколор - первое, что видят пассажиры на вокзале Александрии

Состояние флага Украины над зданием железнодорожного вокзала Александрии возмутило пользователей социальных сетей. Фотографии, на которых видно обшарпанный сине-желтый стяг, опубликовала Оксана Тороп на своей Facebook-странице.

"Приезжаете вы такие на железнодорожный вокзал в город Александрия, что на Кировоградщине, а там вас встречает обшарпанный флаг Украины. Прямо на площади перед вокзалом, прямо в центре города. И все проходят мимо, и никому никакого дела. Сколько он там такой висит - не знаю. Сфоткали прямо перед Новым годом, ага..." - написала женщина.

&quot;Путин виноват?&quot;: украинский флаг на вокзале Александрии возмутил сеть

Флаг Украины в Александрии (фото: facebook.com/torop.oksana)

&quot;Путин виноват?&quot;: украинский флаг на вокзале Александрии возмутил сеть

Флаг Украины в Александрии (фото: facebook.com/torop.oksana)

При этом местная власть обвиняет во всем "Укрзализныцю".

"Я понимаю, что во всех бедах моя вина. Но в данном случае это зона ответственности железной дороги. И если вы считаете себя патриотом, то, увидев такое отношение к государственной символике, просто зайдите на ЖД-вокзал и сделайте замечание. Вот так будет проще, эффективнее и будет действительно проявлением патриотизма", - обратился к женщине городской голова Александрии Степан Цапюк.

Юзеры активно комментируют снимки и иронизируют, что в том, что государственный флаг находится в таком неопрятном состоянии, виноват чуть-ли не сам Путин.

&quot;Путин виноват?&quot;: украинский флаг на вокзале Александрии возмутил сеть

Скриншот

&quot;Путин виноват?&quot;: украинский флаг на вокзале Александрии возмутил сеть

Скриншот

&quot;Путин виноват?&quot;: украинский флаг на вокзале Александрии возмутил сеть

Скриншот

Также пользователи сети говорят, что в таком состоянии много флагов. В том числе - на Европейской площади в столице.

"В том и беда. Украинцам плевать на национальные символы. Не все знают гимн. Пренебрегают гербом и флагом. Ждут подачек и обслуживания. Теряют идентичность. Потребляют, мимикрируют и ассимилируются. Наша беда не экономика, не популизм, не политиканство. Это все последствия. Наша беда - рагулизм, равнодушие и отсутствие национального самосознания", - уверен Сергей Мельничук.

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