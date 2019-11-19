Рабінович запросив телеглядачів трьох каналів на "Діалог з країною"

Вадим Рабинович (фото: zagittya.com.ua)

"Діалог з країною" покажуть на трьох каналах - "112 Україна", NewsOne і ZIK

Народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович запросив глядачів трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne і ZIK - на "Діалог з країною". Про це повідомляється на офіційному сайті ОПЗЖ.

Зазначимо, у середу, 20 листопада, з 10:00 до 19:00 Вадим Рабинович в прямому ефірі зазначених телеканалів буде вести "Діалог з країною".

"Дорогі друзі! 20 листопада виповнюється півроку, як ми з вами живемо з новою командою, новими надіями, новим президентом. І, напевно, прийшов час поговорити! Поговорити про те, що сталося з нами за цей час, наскільки виправдалися наші надії. Може, я щось не так бачу, бути може, у ваших містах все інакше? Може, у вас виросли пенсії, ростуть новобудови, піднімається промисловість?.. Нам треба поговорити про те, куди ми йдемо з новим бюджетом, який "доб'є" країну. Нам треба поговорити про те, що станеться після продажу нашої землі. А поки крім трансплантації органів жодних успіхів нової влади я не бачу... Може, ви бачите?.." - риторично запитав парламентарій.

За його словами, всім нам потрібно поговорити про те, як ми збираємося жити далі, кому ми збираємося вірити і чи віримо ми старій команді.

"Я чув, як президент Володимир Зеленський сказав, що у нього покращилась українська мова. Це дійсно непогано. Але нам хотілося б знати, як бути з російською мовою, яку ви обіцяли захищати? Хотілося б знати, як бути з мільйонами книг, які не пускають в країну? Як бути з каналами, які закриває влада? І ще мені хотілося б знати, як ви, пане Президент, і ваша молода команда, потім збираєтеся дивитися людям в очі?.. Може, я чогось не розумію, а люди вважають інакше. Давайте поговоримо! Я послухаю вас, ви мене – і зробимо висновки. Чекаю вас 20 листопада 2019 року з 10:00 біля телеекранів!" - резюмував Вадим Рабинович.

20 листопада Вадим Рабинович запрошує на "Діалог з країною"