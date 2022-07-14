Як розпізнати абьюзера: 4 ознаки, що з відносин час тікати

Відносини з будь-яким видом насильства - свідомо нездорові. І слова про те, що з них потрібно бігти, зовсім не будуть перебільшенням. Але як зрозуміти, що вже час?
Якщо ви знаходите в ваших відносинах ці 4 ознаки - потрібно йти. Про це повідомляє "Жіночий психолог".
Намагаєтеся не злити коханого, вибираєте слова в діалозі з ним. Ви як би потрапили в пастку ідеального образу, який вибудував ваш партнер.
Це явна ознака того, що людина не здатна визнати свою провину - він змушує вас занурюватися в почуття провини, а будь-які проблеми - ваших рук справа.
Він контролює кожен ваш крок, одяг, поведінку, коло спілкування. Вселяє почуття власної неповноцінності.
Він заперечує те, що відбувається, переконує в тому, що ви "все придумуєте". Згодом ви починаєте погоджуватися з ним, відчувати себе невпевнено, спустошено.
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