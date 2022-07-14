RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як розпізнати абьюзера: 4 ознаки, що з відносин час тікати

Відносини з абьюзером (freepik)
Автор: Марина Настевич

Відносини з будь-яким видом насильства - свідомо нездорові. І слова про те, що з них потрібно бігти, зовсім не будуть перебільшенням. Але як зрозуміти, що вже час?

Якщо ви знаходите в ваших відносинах ці 4 ознаки - потрібно йти. Про це повідомляє "Жіночий психолог".

1. Підлабузнювання

Намагаєтеся не злити коханого, вибираєте слова в діалозі з ним. Ви як би потрапили в пастку ідеального образу, який вибудував ваш партнер.

2. Відповідальність на одних плечах

Це явна ознака того, що людина не здатна визнати свою провину - він змушує вас занурюватися в почуття провини, а будь-які проблеми - ваших рук справа.

3. Контроль

Він контролює кожен ваш крок, одяг, поведінку, коло спілкування. Вселяє почуття власної неповноцінності.

4. Підміна реальності

Він заперечує те, що відбувається, переконує в тому, що ви "все придумуєте". Згодом ви починаєте погоджуватися з ним, відчувати себе невпевнено, спустошено.

Раніше психолог розповіла, як зрозуміти, чи готові ви до спільного життя з чоловіком.

Ми також писали про 6 причин, за якими жінка кидає чоловіка, навіть якщо любить.

Читайте РБК-Україна в Google News