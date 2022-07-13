Як зрозуміти, чи готові ви до спільного життя з чоловіком: чек-лист від психолога

Спільне життя легко може зіпсувати ваші відносини з чоловіком, або ж навпаки - перевести їх на новий рівень. Щоб успішно пройти цю перевірку, головне не форсувати події. З'їжджатися потрібно тоді, коли ви дійсно готові до цього.

Але як зрозуміти, чи варто з'їжджатися з хлопцем або ще занадто рано? Тримайте чек-лист з 5 пунктів, за яким можна перевірити, чи готові ви до спільного життя, передає "Жіночий психолог".

Ознаки того, що ви готові до спільного життя:

1. Ви чітко розумієте, до чого веде вас це співжиття.

Якщо ви мрієте вийти заміж за цього чоловіка, то ви або не з'їжджаєтеся до тих пір, поки він не зробив пропозицію, або заздалегідь обумовлюєте термін вашого тест-драйву.

2. Ви фінансово незалежні.

Так ви не будете почувати себе зобов'язаними і не потрапите в пастку залежності.

3. Ви розумієте звички один одного.

Пам'ятайте про те, що поруч з вами жива людина зі своїми власними "тарганами". Ви маєте право відстояти особисті кордони.

4. Ви готові проводити багато часу разом.

Одна справа - вечеряти в ресторані і гуляти вечорами. А інша - йти додому удвох і знати, що ви ще багато часу будете в зоні комфорту один одного.

5. Ви заряджаєтеся енергією один від одного.

Спільний побут - непросте явище. Подумайте, чи нічого ви не забираєте у себе, вирішивши з'їхатися?