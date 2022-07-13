ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как понять, готовы ли вы к совместной жизни с мужчиной: чек-лист от психолога

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 15:09
Как понять, готовы ли вы к совместной жизни с мужчиной: чек-лист от психолога Как понять что пора съезжаться (freepik)
Автор: Марина Настевич

Совместная жизнь легко может испортить ваши отношения с мужчиной, или же наоборот - перевести их на новый уровень. Чтобы успешно пройти эту проверку, главное не форсировать события. Съезжаться нужно тогда, когда вы действительно готовы к этому.

Но как понять, стоит ли съезжаться с парнем или еще слишком рано? Держите чек-лист из 5 пунктов, по которому можно проверить, готовы ли вы к совместной жизни, передает "Женский психолог".

Признаки того, что вы готовы к совместной жизни:

1. Вы четко понимаете, к чему ведет вас это сожительство.

Если вы мечтаете выйти замуж за этого мужчину, то вы либо не съезжаетесь до тех пор, пока он не сделал предложение, либо заранее оговариваете срок вашего тест-драйва.

2. Вы финансово независимы.

Так вы не будете чувствовать себя обязанными и не попадете в ловушку зависимости.

3. Вы понимаете привычки друг друга.

Помните о том, что рядом с вами живой человек со своими собственными "тараканами". Вы вправе отстоять личные границы.

4. Вы готовы проводить много времени вместе.

Одно дело - ужинать в ресторане и гулять по вечерам. А другое - идти домой вдвоём и знать, что вы еще много времени будете в зоне комфорта друг друга.

5. Вы заряжаетесь энергией друг от друга.

Совместный быт - непростое явление. Подумайте, ничего ли вы не отнимаете у себя, решив съехаться?

Ранее мы писали про роковые ошибки мужчин на первом свидании, из-за которых продолжение им точно "не светит".

Также сообщалось, что женщины с такой особенностью внешности - самые одинокие.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь