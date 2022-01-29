Поширена помилка при прийнятті душу, яка може нашкодити вам

"Більшість мив і шампунів надають висушуючу дію на шкіру, якщо їх залишити або застосовувати занадто часто, тому, якщо ви не приділите достатньо часу, щоб ретельно промити волосся і шкіру після миття в душі, ваша шкіра може стати сухою, почати лущитися або буди роздратованою", - пояснив експерт.

Також він попередив, що не варто проводити в душі занадто багато часу.

За словами фармацевта, занадто довге стояння під гарячою водою також сушить шкіру і може зробити її червоною і чутливою.

"Час прийняття душу повинен бути обмежений максимум 15 хвилинами, щоб уникнути цього", - порадив він.

Експерти розповіли, як довго краще приймати душ (фото: freepik.com)

Крім того, масла, ароматизатори та інші добавки в шампунях, кондиціонерах і милі можуть самі по собі викликати проблеми, такі як алергічні реакції.

Частота прийняття душу так само важлива для здоров'я організму, як і тривалість.

Хоча ідеальної частоти не існує, експерти припускають, що для більшості людей достатньо приймати душ кілька разів на тиждень (якщо тільки ви не брудні, не спітніли або у вас немає інших причин приймати душ частіше).