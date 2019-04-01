ru
ua

Дитині це не підходить: Комаровський розвінчав міф про перше взуття


Комаровський повідомив як підібрати взуття, щоб не нашкодити дитині

Доктор Євген Комаровський розповів, яке взуття ідеально підійде для малюка, який тільки починає ходити. На своїй Instagram-сторінці педіатр поділився секретами правильного підбору першого дитячого взуття.

На думку Комаровського, який нещодавно розповів про шкоду і користь шоколаду, перше взуття для малюка повинно максимально імітувати ходіння босоніж. Педіатр стверджує, що на однорічну дитину не потрібно відразу натягувати ортопедичне взуття з супінатором, яке часто радять лікарі.

"Перше взуття для малюка - найважливіший етап у становленні здоров'я дитини, який визначить подальший розвиток його ніжок і стунів... В той час, коли дитина робить свої перші кроки, вкрай важливо, щоб на її ніжках було зручне, якісне і правильне взуття", - пише педіатр.

Комаровський розповів про правильне дитяче взуття (фото: pixabay.com)

Правильне взуття, на думку педіатра, повинно містити в собі такі якості:

  • Еластична підошва;
  • Твердий задник, що утримує п'ятку;
  • Вільна носова частина;
  • Надійна фіксація на нозі;
  • Екологічні дихаючі матеріали.

"Для дітей раннього віку так зване ортопедичне взуття - тобто взуття з супінатором - не є фізіологічним", - стверджує відомий педіатр.

Також доктор Комаровський пише, що не варто забувати, що дитині корисно ходити босоніж по природних нерівностях - піску і камінчиках. Так дитячі стопи отримують правильне навантаження.

Раніше доктор Комаровський заявив, що лікарі-невропатологи часто виписують немовлятам абсолютно непотрібні препарати.

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів батькам про те, що потрібно робити, якщо у дитини болить вухо. За словами відомого педіатра, невідкладна допомога при болях у малюка потрібна в декількох випадках.

Без паніки: мережа обговорює дані екзит-полу виборів 2019
У Зеленського знайшли віллу в Італії: його сусіди - російські олігархи Допоможіть знайти! На трасі Київ-Львів пропав багатодітний батько
Читати всі новини