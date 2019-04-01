Дитині це не підходить: Комаровський розвінчав міф про перше взуття

Доктор Євген Комаровський розповів, яке взуття ідеально підійде для малюка, який тільки починає ходити. На своїй Instagram-сторінці педіатр поділився секретами правильного підбору першого дитячого взуття.

На думку Комаровського, який нещодавно розповів про шкоду і користь шоколаду, перше взуття для малюка повинно максимально імітувати ходіння босоніж. Педіатр стверджує, що на однорічну дитину не потрібно відразу натягувати ортопедичне взуття з супінатором, яке часто радять лікарі.

"Перше взуття для малюка - найважливіший етап у становленні здоров'я дитини, який визначить подальший розвиток його ніжок і стунів... В той час, коли дитина робить свої перші кроки, вкрай важливо, щоб на її ніжках було зручне, якісне і правильне взуття", - пише педіатр.

Комаровський розповів про правильне дитяче взуття (фото: pixabay.com)

Правильне взуття, на думку педіатра, повинно містити в собі такі якості:

Еластична підошва;

Твердий задник, що утримує п'ятку;

Вільна носова частина;

Надійна фіксація на нозі;

Екологічні дихаючі матеріали.

"Для дітей раннього віку так зване ортопедичне взуття - тобто взуття з супінатором - не є фізіологічним", - стверджує відомий педіатр.

Також доктор Комаровський пише, що не варто забувати, що дитині корисно ходити босоніж по природних нерівностях - піску і камінчиках. Так дитячі стопи отримують правильне навантаження.

Раніше доктор Комаровський заявив, що лікарі-невропатологи часто виписують немовлятам абсолютно непотрібні препарати.

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів батькам про те, що потрібно робити, якщо у дитини болить вухо. За словами відомого педіатра, невідкладна допомога при болях у малюка потрібна в декількох випадках.