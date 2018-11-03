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Рекордний рівень тепла: синоптики дали прогноз погоди на 4 листопада

STYLERЖиття    03.11.2018 - 20:30
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Синоптики повідомляють, що максимальний рівень тепла досягне +22 градусів

У неділю, 4 листопада очікується невелике потепління. На сході, особливо в нічний час, слід чекати морозів до -1 градуса. Повідомляється також, що температура повітря в Україні триматиметься на рівні +9...+13 градусів тепла. Прогноз був опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Рекордний рівень тепла: синоптики дали прогноз погоди на 4 листопада

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

За даними синоптиків, у всіх областях очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря на сході, півночі та в центрі країни буде триматися на рівні від +10 до +14 градусів. Вночі буде холодно, температура знизиться до -1... +9 градусів. При цьому на півдні і заході країни стовпчики термометрів покажуть +12... +16 градусів. Вночі від +5 до +10 градусів.

У Закарпатській області може бути встановлений температурний рекорд – термометри покажуть до +22 градусів тепла.

Рекордний рівень тепла: синоптики дали прогноз погоди на 4 листопада

Скріншот прогнозу погоди на 4 листопада (meteo.gov.ua)

Також повідомляється, що в неділю буде зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Під загрозою південні, східні, центральні окрім Полтавської, Київської, Сумської та Хмельницької області.

Нагадаємо, що антициклон Yogi порадує українців у перші дні листопада.

Ми також розповідали про те, що синоптик розповів про те, яка погода буде в листопаді.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Гідрометцентрморозысиноптики4 ноября
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