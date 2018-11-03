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Рекордный уровень тепла: синоптики дали прогноз погоды на 4 ноября

STYLERЖизнь    03.11.2018 - 20:30
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Синоптики сообщают, что максимальный уровень тепла достигнет +22 градусов

В воскресенье, 4 ноября ожидается небольшое потепление. На востоке, особенно в ночное время, следует ожидать морозов до -1 градуса. Сообщается также, что температура воздуха в Украине будет держаться на уровне +9…+13 градусов тепла. Прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Рекордный уровень тепла: синоптики дали прогноз погоды на 4 ноября

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

По данным синоптиков, во всех областях ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха на востоке, севере и в центре страны будет держаться на уровне от +10 до +14 градусов. Ночью будет холодно, температура опуститься до -1… +9 градусов. При этом на юге и западе  страны столбики термометров покажут +12… +16 градусов. Ночью от +5 до +10 градусов.

В Закарпатской области может быть установлен температурный рекорд – градусники покажут до +22 градусов тепла.

Рекордный уровень тепла: синоптики дали прогноз погоды на 4 ноября

Скриншот прогноза погоды на 4 ноября (meteo.gov.ua)

Также сообщается, что в воскресенье будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Под угрозой южные, восточные, центральные кроме Полтавской, Киевской, Сумской и Хмельницкой области.

Напомним, что антициклон Yogi порадует украинцев в первые дни ноября.

Мы также рассказывали о том, что синоптик рассказал о том, какая погода будет в ноябре.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Гидрометцентрморозысиноптики4 ноября
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