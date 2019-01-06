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"Вирішила згадати дитинство": синоптик розповіла про "подарунок" погоди на Різдво

STYLERЖиття    06.01.2019 - 09:29
"Вирішила згадати дитинство": синоптик розповіла про "подарунок" погоди на Різдво
Ілюстративне фото (pixabay)

Українців попередили про похолодання

Погода напередодні Різдва хоче піднести українцям справжній "сюрприз" у вигляді невеликих денних морозів. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на Opinionua.

"У цьому році на Святвечір і Різдво атмосфера вирішила і собі згадати дитинство. В Україні буде домінувати холодна повітряна маса арктичного походження. Вже 5 та 6 січня, а також 7 числа, у більшості областей температура вночі -5-12 градусів, а вдень стовпчики термометрів коливатимуться близько 4-8 градусів морозу. На дорогах зміцниться ожеледиця", - сказала вона.

При цьому, стверджує Діденко, невеликі опади охоплять більшу частину областей.

"На Різдво сніг найбільш імовірний у західних областях. На іншій території України – небудь хмарність, або невелика сніжна крупа", - підкреслила вона.

У той же час жителям Києва, згідно з прогнозом синоптика, варто очікувати -5-10 градусів морозу вночі і -3-6 за Цельсієм вдень.

"На дорогах дуже слизько. 5 і 6 січня буде йти сніг. 7 січня опади малоймовірні. 8-9 січня в Києві очікується посилення нічного морозу до -8-12. Вдень буде -4-8 за Цельсієм", - сказала Діденко.

&quot;Вирішила згадати дитинство&quot;: синоптик розповіла про &quot;подарунок&quot; погоди на Різдво

Фото: погода в Україні (opinionua.com)

Як раніше ми повідомляли, синоптик попередив українців про різке погіршення погоди.

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