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"Решила вспомнить детство": синоптик рассказала о "подарке" погоды на Рождество

STYLERЖизнь    06.01.2019 - 09:29
"Решила вспомнить детство": синоптик рассказала о "подарке" погоды на Рождество
Иллюстративное фото (pixabay)

Украинцев предупредили о похолодании

Погода в преддверии Рождества хочет преподнести украинцам настоящий "сюрприз" в виде небольших дневных морозов. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в своем блоге на Opinionua.

"В этом году на Святвечер и Рождество атмосфера решила и себе вспомнить детство. В Украине будет доминировать холодная воздушная масса арктического происхождения. Уже 5 и 6 января, а также 7 числа, в большинстве областей температура ночью будет -5-12 градусов, а днем столбики термометров будут колебаться около 4-8 градусов мороза. На дорогах укрепится гололед", - сказала она.

При этом, утверждает Диденко, небольшие осадки охватят большую часть областей.

"На Рождество снег наиболее вероятен в западных областях. На другой территории Украины – либо облачность, либо небольшая снежная крупа", - подчеркнула она.

В то же время жителям Киева, согласно прогнозу синоптика, стоит ожидать -5-10 градусов мороза ночью и -3-6 по Цельсию днем.

"На дорогах будет очень скользко. 5 и 6 января будет идти снег. 7 января осадки маловероятны. 8-9 января в Киеве ожидается усиление ночного мороза до -8-12. Днем будет -4-8 по Цельсию", - сказала Диденко.

&quot;Решила вспомнить детство&quot;: синоптик рассказала о &quot;подарке&quot; погоды на Рождество

Фото: погода в Украине (opinionua.com)

Как ранее мы сообщали, синоптик предупредил украинцев о резком ухудшении погоды.

Читайте также, как синоптики рассказали, какой будет погода в 2019 году.

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