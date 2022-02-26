Резніков пояснив, як можна допомогти силам оборони

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців і пояснив, як можна допомогти нашим силам оборони.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Особливе прохання Резніков озвучив для жителів українських сіл і невеликих містечок, а також всіх, у кого є відповідний випадок.
"Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її", - закликав міністр оборони.
Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога, пояснив він.
Раніше повідомлялося, що в "Ударі" виклали рецепт Молотова та інструкцію для його використання.
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