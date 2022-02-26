Резников объяснил, как можно помочь силам обороны

Особую просьбу Резников озвучил для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, у кого есть подходящий случай.

"Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее", – призвал министр обороны.

Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против неприятеля, пояснил он.