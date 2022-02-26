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Резников объяснил, как можно помочь силам обороны

Автор: Марина Настевич

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам и обьяснил, как можно помочь нашим силам обороны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Особую просьбу Резников озвучил для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, у кого есть подходящий случай.

"Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее", – призвал министр обороны.

Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против неприятеля, пояснил он.

Ранее сообщалось, что в "УДАРе" выложили рецепт Молотова и инструкцию для его использования.

Мы также писали, что в Киеве изменили время комендантского часа, он начнется раньше.

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