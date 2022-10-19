На рынке труда активизировались мошенники: чего следует остерегаться

Как сообщают специалисты Work.ua, только за август было заблокировано более 500 вакансий от мошенников. Они рассказали, как могут выглядеть объявления аферистов.

В большинстве своем портрет кандидата, на которого рассчитывает сомнительный работодатель, и способ заманивания в сети схожи у всех мошенников, поскольку они конкурируют между собой и соревнуются за внимание соискателей.

Брачные агентства

Они маскируются под переводческие компании и публикуют вакансии "переводчик", "оператор ПК", "оператор чата", "менеджер переписки с клиентами", "менеджер по работе с клиентами".

На своих сайтах "романтично" называют вакансию "менеджер по созданию пар", привлекающим внимание привлекательными фразами о доходе. А когда кандидат отзывается, выясняется, что работа заключается в вытягивании денег из иностранцев, желающих познакомиться с украинками.

Стриминговые сервисы

Такие мошенники публикуют вакансии "блогер, ведущая эфиров/трансляций, стример, модель", используя фразы, манипулирующие вашим вниманием. Например, "для талантливых и харизматичных девушек и парней", "сможешь продвигать свою страницу в соцсетях".

Мошенническая вакансия (фото: work.ua)

Обычно в таких схемах обещают зарплату от 30 000 до 100 000 гривен без требований к опыту или навыкам, кроме харизмы и умения поддержать разговор. При детальном изучении таких предложений оказывается, что один из основных способов заработка - донаты зрителей в знак благодарности за контент.

Описание обманчивой работы (фото: work.ua)

Криптомошенники

Криптомошенники позиционируют себя как финансовые, аутсорсинговые, консалтинговые компании, маркетинговые/рекламные агентства. К тому же, они создают иллюзию успешного бизнеса словами: "Мы международная консалтинговая компания, которая уверенно работает и лидирует уже более 8 лет на рынке".

При попытке найти что-либо об этой компании в интернете, никакой информации или отзывов нет, будто такой не существует.

Криптомошенники предлагают вложить деньги в биржевые инвестиции. Далее сотрудники криптомошеннических компаний на днях и месяцами в телефонных разговорах "промывают мозги" украинцам и гражданам других европейских стран и побуждают их к вкладу.

Если денег у человека для вклада нет, то "помогают" оформить на его имя микрозайм. Одурманенные возможностью легко обогатиться, люди сами диктуют свои данные паспорта и карты. Конечно, "горе-инвестор" не получает никаких выплат и не может вернуть свои вложения обратно.

Вакансии, на которые не нужно вестись, могут звучать так: "менеджер по работе с клиентами", "менеджер по продажам", "retention-менеджер", "аккаунт-менеджер". В условиях вакансии говорят, что нужно консультировать и продавать услуги только заинтересованным клиентам.

Криптомошенники готовы брать на работу людей от 18 лет даже без опыта, но с желанием развиваться. Обычно требуют знания английского и европейского языка. Предлагают высокую зарплату от 21000 до 100 000 гривен с привязкой к курсу доллара.

В большинстве своем к собеседованию не дают никаких данных о себе. По просьбе предоставить дополнительную информацию игнорируют. Но иногда у них есть "на коленках" созданные сайты для отвода глаз. Для общения предлагают перейти в почту или в мессенджер.

Основные советы для соискателей работы

Как не попасть на мошенников:

Почитайте отзывы о компании, найдите ее сайт.

Никому не перечисляйте деньги.

Никому не отправляйте паспортные данные и код вашей банковской карты.

Не регистрируйтесь на неизвестных сервисах и не проходите верификацию.

Всегда включайте критическое мышление - если человек не предоставляет никакой информации о компании, вероятнее всего, это мошенник.

Наиболее часто свидетельствующие о лжи формулировки:

Вложите 100 гривен и получите 500.

Отправьте нам 100 гривен, чтобы мы вам отправили документы/материалы.

Получите 100 гривен за 20 минут.

Можно работать дома с помощью мобильного телефона и легко зарабатывать от 1000 до 8000 гривен в день, зарплата будет выплачена в тот же день.

Аренда аккаунтов Facebook и других соцсетей и известных сервисов.

Хороший заработок, пишите в личные (без номера телефона и названия организации).

Любые ставки, прогнозы, лоты.

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Помните, что надежные работодатели не стесняются открыто говорить и предоставлять нужную информацию, особенно если это крупные международные компании.

Зарабатывать большие деньги без опыта работы, работая всего несколько часов в день - это иллюзия. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.