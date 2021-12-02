Під Рівним 3-річна дівчинка засунула руку у ввімкнену пральну машинку: що з дитиною

У місті Костополі Рівненської області 3-річна дівчинка засунула руку до ввімкненої пральної машинки. Від отриманих травм дитину госпіталізували до лікарні.
Так, дівчинка засунула руку у барабан ввімкненої пральної машини під час віджиму, повідомляє РадіоТрек.
Зазначається, що машинка автоматично не вимкнулася і продовжила працювати.
Медики у дитини попередньо діагностували закритий перелом середнього правого плеча. Дівчинку госпіталізували до Рівненської обласної лікарні.
Також родина, де сталася подія, багатодітна. Зокрема, в ній виховується п'ятеро дітей.
У поліції повідомили, що з мамою проведуть профілактичну бесіду та протокол щодо невиконання батьками своїх обов'язків не складатимуть.
Раніше ми повідомляли, що у Львові малюк заблокувався в маминому авто разом з ключами. Зокрема, для того, щоб визволити дитину, мамі довелося їхати додому за другим комплектом, а за малюком доглядали патрульні.
Також нещодавно ми писали, що у Кременчуці медики рятують 4-річну дитину, яка випила 64 таблетки. Зазначається, що зараз малюк у важкому стані з сильним медикаментозним отруєнням.