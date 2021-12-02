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Під Рівним 3-річна дівчинка засунула руку у ввімкнену пральну машинку: що з дитиною

Автор: Тетяна Самарук

У місті Костополі Рівненської області 3-річна дівчинка засунула руку до ввімкненої пральної машинки. Від отриманих травм дитину госпіталізували до лікарні.

Так, дівчинка засунула руку у барабан ввімкненої пральної машини під час віджиму, повідомляє РадіоТрек.

Зазначається, що машинка автоматично не вимкнулася і продовжила працювати.

Медики у дитини попередньо діагностували закритий перелом середнього правого плеча. Дівчинку госпіталізували до Рівненської обласної лікарні.

Також родина, де сталася подія, багатодітна. Зокрема, в ній виховується п'ятеро дітей.

У поліції повідомили, що з мамою проведуть профілактичну бесіду та протокол щодо невиконання батьками своїх обов'язків не складатимуть.

Раніше ми повідомляли, що у Львові малюк заблокувався в маминому авто разом з ключами. Зокрема, для того, щоб визволити дитину, мамі довелося їхати додому за другим комплектом, а за малюком доглядали патрульні.

Також нещодавно ми писали, що у Кременчуці медики рятують 4-річну дитину, яка випила 64 таблетки. Зазначається, що зараз малюк у важкому стані з сильним медикаментозним отруєнням.

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