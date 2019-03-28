Породілля загинула від кору: нова інформація про трагедію в Сумах

На кір захворіло п'ять співробітників Сумського обласного перинатального центру, де від цієї хвороби 20 березня померла 24-річна породілля. Про це повідомило видання UA: Суми з посиланням на головного лікаря-інфекціоніста області Ірину Троцьку.

Наразі всі п'ятеро медичних працівників, захворівших на кір, перебувають в інфекційному відділенні сумської міської лікарні №4. У всіх медиків легкий і середній перебіг захворювання.

Породілля померла від кору - в сумській лікарні захворіло п'ять лікарів (ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, 24-річна породілля ромської національності померла 20 березня в Сумах. У неї внаслідок захворювання виникла важка пневмонія, яка і стала причиною смерті. Новонароджений син жінки знаходиться в обласній дитячій лікарні. За даними медиків, у дитини ознак хвороби поки не діагностували, але ризик того, що вірус передався від матері до дитини, залишається.

До слова, Уляна Супрун розвіяла міфи, які пов'язані з таким страшним захворюванням як кір. Вона закликала не вірити чутками, які поширюють в інтернеті, а також попросила не займатися самолікуванням і вчасно вакцинуватися.

Раніше доктор Комаровський висловився за вакцинацію українців від кору і грипу. Педіатр звернувся до батьків і наголосив, що їх діти найпотрібніші саме їм, і що за здоров'я дитини насамперед відповідальні самі батьки.

Також ми писали про те, що у МОЗ закликають не довіряти сумнівним методам лікування від кору, а замість цього - негайно звертатися до лікарів.