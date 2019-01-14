"Сам він непорозуміння": мережа бурхливо відреагувала на заяву Лукашенка про війну на Донбасі

Колаж РБК-Україна

Користувачі поцікавилися, що буде робити Лукашенко, коли таке "непорозуміння" буде в Білорусі

Відео: youtube.com/Информационное агентство БелТА

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає збройне протистояння на Донбасі "непорозумінням". Про це він заявив на зустрічі з українським політиком Віктором Медведчуком.

Користувачі соцмереж збентежені подібною заявою. Вони залишили безліч коментарів на цю тему. Більшість задається питанням: а що ж скаже "бацька", якщо це "непорозуміння" прийде в Білорусь.

"Думаю, що це "непорозуміння" скоро прийде в Білорусь", - припустив Sergey Grischahowitsch.

"Я бажаю його народу такого ж непорозуміння, по повній програмі, щоб потім не заздрити...", - написав Alex Bubir.

"Йому б таке непорозуміння -. щоб він заспівав... Росія і так оголосила ці землі своїми, чекайте прильоту "градів". Тільки тоді зрозумієте, непорозуміння, - прокоментував Володимир Петренко.

"Хай добре дивиться, тому що незабаром таке "непорозуміння" вже буде у Білорусі!", - попередила Ната Ніч.

Скріншот коментарів: facebook.com/www.rbc.ua/

Деякі користувачі помітили, що Лукашенко вже і сам став схожим на "непорозуміння".

"У діда дах зірвало. Нехай за своє непорозуміння переживає", - написав Сергій Шинкарьов.

"Сам він непорозуміння", - пожартував Сергій Пилипенко.

"Щось своєю поведінкою Лукашенко все більше починає бути схожим на непорозуміння", - припустив Олександр Божко.

Скріншот коментарів: facebook.com/www.rbc.ua/

Дісталося від користувачів соцмереж і співрозмовнику Лукашенко - Віктору Медведчуку.

"Я вибачаюся запитати, але в якості кого Медведчук обговорював "братні народи" і "непорозуміння" на Донбасі? Невже в якості чоловіка Оксани Марченко?! - запитав Сергій Рабчинский.

"А Медведчук - він хто?", - поцікавився Alex Soklakov.

"От і зустрілися дві самотності...Чуваки знайшли один одного", - підсумував George Maximus.

До речі, нещодавно Лукашенко заявив, що для Білорусі 2019 і 2020 роки будуть непростими.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі сказав, що союз двох країн - Білорусі та РФ, може розвиватися тільки на рівноправній основі.