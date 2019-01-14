"Сам він непорозуміння": мережа бурхливо відреагувала на заяву Лукашенка про війну на Донбасі

Користувачі поцікавилися, що буде робити Лукашенко, коли таке "непорозуміння" буде в Білорусі
Відео: youtube.com/Информационное агентство БелТА
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає збройне протистояння на Донбасі "непорозумінням". Про це він заявив на зустрічі з українським політиком Віктором Медведчуком.
Користувачі соцмереж збентежені подібною заявою. Вони залишили безліч коментарів на цю тему. Більшість задається питанням: а що ж скаже "бацька", якщо це "непорозуміння" прийде в Білорусь.
"Думаю, що це "непорозуміння" скоро прийде в Білорусь", - припустив Sergey Grischahowitsch.
"Я бажаю його народу такого ж непорозуміння, по повній програмі, щоб потім не заздрити...", - написав Alex Bubir.
"Йому б таке непорозуміння -. щоб він заспівав... Росія і так оголосила ці землі своїми, чекайте прильоту "градів". Тільки тоді зрозумієте, непорозуміння, - прокоментував Володимир Петренко.
"Хай добре дивиться, тому що незабаром таке "непорозуміння" вже буде у Білорусі!", - попередила Ната Ніч.
Скріншот коментарів: facebook.com/www.rbc.ua/
Деякі користувачі помітили, що Лукашенко вже і сам став схожим на "непорозуміння".
"У діда дах зірвало. Нехай за своє непорозуміння переживає", - написав Сергій Шинкарьов.
"Сам він непорозуміння", - пожартував Сергій Пилипенко.
"Щось своєю поведінкою Лукашенко все більше починає бути схожим на непорозуміння", - припустив Олександр Божко.
Скріншот коментарів: facebook.com/www.rbc.ua/
Дісталося від користувачів соцмереж і співрозмовнику Лукашенко - Віктору Медведчуку.
"Я вибачаюся запитати, але в якості кого Медведчук обговорював "братні народи" і "непорозуміння" на Донбасі? Невже в якості чоловіка Оксани Марченко?! - запитав Сергій Рабчинский.
"А Медведчук - він хто?", - поцікавився Alex Soklakov.
"От і зустрілися дві самотності...Чуваки знайшли один одного", - підсумував George Maximus.
До речі, нещодавно Лукашенко заявив, що для Білорусі 2019 і 2020 роки будуть непростими.
Нагадаємо, раніше президент Білорусі сказав, що союз двох країн - Білорусі та РФ, може розвиватися тільки на рівноправній основі.