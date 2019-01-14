"Сам он недоразумение": сеть бурно отреагировала на заявление Лукашенко о войне на Донбассе

Коллаж РБК-Украина

Пользователи поинтересовались, что будет делать Лукашенко, когда такое "недоразумение" будет в Беларуси

Видео: youtube.com/Информационное агентство БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает вооруженное противостояние на Донбассе "недоразумением". Об этом он заявил на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.

Пользователи соцсетей обескуражены подобным заявлением. Они оставили множество комментариев на эту тему. Большинство задается вопросом: а что же скажет "бацька", если это "недоразумение" придет в Беларусь.

"Думаю, що это "недоразумение" скоро придет в Беларусь", - предположил Sergey Grischahowitsch.

"Я желаю его народу такого же недоразумения, по полной программе, чтобы потом не завидовать...", - написал Alex Bubir.

"Ему бы такое недоразумение -. чтобы он запел... Россия и так объявила эти земли своими, ждите прилета "градов". Только тога поймете, недоразумение ли это, - прокомментировал Владимир Петренко.

"Пусть хорошо смотрит, потому что вскоре такое "недоразумение" уже будет в Беларуси!", - предупредила Ната Ночь.

Скриншот комментариев: facebook.com/www.rbc.ua/

Некоторые же пользователи заметили, что у Лукашенко уже и сам стал походить на "недоразумение".

"У деда башню сорвало. Пусть за свое недоразумение переживает", - написал Сергей Шинкарев.

"Сам он недоразумение", - пошутил Сергей Пилипенко.

"Что-то своим поведением Лукашенко все больше начинает походить на недоразумение", - предположил Александр Божко.

Скриншот комментариев: facebook.com/www.rbc.ua/

Досталось от пользователей соцсетей и собеседнику Лукашенко - Виктору Медведчуку.

"Я извиняюсь спросить, но в качестве кого Медведчук обсуждал "братские народы" и "недоразумение" на Донбассе? Неужели в качестве мужа Оксаны Марченко?! ", - спросил Сергей Рабчинский.

"А Медведчук - он кто?", - поинтересовался Alex Soklakov.

"Вот и встретились два одиночества...Чуваки нашли друг друга", - подытожил George Maximus.

Кстати, недавно Лукашенко заявил, что для Беларуси 2019 и 2020 годы будут непростыми.

Напомним, ранее президент Беларуси сказал, что союз двух стран - Беларуси и РФ, может развиваться только на равноправной основе.